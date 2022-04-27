Пентагон: вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Вопрос о вступлении Украины в НАТО на данный момент не рассматривается, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Сейчас этот вопрос не рассматривается», — приводит ТАСС слова Остина в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что не хотел бы «спекулировать на эту тему».

Как ранее заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, Киев не будет изменять прописанные в украинской Конституции пункты о планах вступить в Североатлантический альянс.

В МИД России после этого отметили, что те договорённости, которые так или иначе были предварительно не зафиксированы, но обговорены в ходе встреч между делегациями России и Украины, «дезавуировались тут же теми людьми, которые представляют киевский режим, но при этом к переговорщикам не относятся».

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что стране не войти в состав НАТО.