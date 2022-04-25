Спикер Рады заявил, что Киев не будет изменять в Конституции пункты о планах вступить в НАТО
- РИА Новости
«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — приводит его слова РИА Новости.
При этом в марте спикер украинского парламента в эфире телеканала «1+1» заявлял, что не исключает внесения изменений в Конституцию Украины касательно планов вступления в НАТО.
Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российская спецоперация завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены.