Спикер Рады заявил, что Киев не будет изменять в Конституции пункты о планах вступить в НАТО

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью «Украинской правде» заявил, что Киев не будет изменять прописанные в украинской Конституции пункты о планах вступить в Североатлантический альянс.
Спикер Рады заявил, что Киев не будет изменять в Конституции пункты о планах вступить в НАТО
  • РИА Новости

«Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в марте спикер украинского парламента в эфире телеканала «1+1» заявлял, что не исключает внесения изменений в Конституцию Украины касательно планов вступления в НАТО.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российская спецоперация завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены.

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