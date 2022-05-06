Российский посол: политические круги Польши желают свести счёты с Россией

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире канала «Россия 24» заявил, что политические круги Польши желают свести счёты с Россией.

«В политическом классе (Польши. — RT) сейчас присутствует в очень значительной мере эдакая эйфория, представление о том, что вот наконец-то пришёл момент для окончательного и бесповоротного сведения счётов с Россией, потому что якобы сейчас Россия осталась в изоляции, Запад беспрецедентно сплочён, Украина готова сражаться, конфликт затягивается», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что у соответствующих кругов сильна иллюзия относительно того, что «шансы наконец-то окончательно победить Россию достаточно высоки».

Вместе с этим посол надеется, что в Польше ещё есть те, кто трезво мыслит и понимает нереалистичность таких представлений.

Ранее польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша отправляет на Украину наёмников для участия в боях.