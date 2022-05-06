Политолог Ренкас заявил, что Польша отправляет на Украину наёмников для участия в боях

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Польша отправляет на Украину кадровых военных для участия в боевых действиях, заявил польский политолог Конрад Ренкас.

«Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наёмники и отправленные туда по приказу военные», — сказал он в интервью «Украине.ру».

По словам собеседника издания, участие иностранцев в боевых действиях на Украине будет только увеличиваться, так как они необходимы для правильной эксплуатации вооружения, поставленного из-за рубежа.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео допроса британского наёмника Эндрю Хилла.

Хилл также заявил, что ему обещали платить за участие в боях, но «никто денег не получил».

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