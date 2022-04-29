Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео допроса ещё одного воевавшего на Украине британского наёмника Эндрю Хилла.

По его словам, он приехал на Украину по своей воле.

«Я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. И на границе меня уже встретили и рассказали, чем помочь, а потом посадили в автобус до Украины», — рассказал он.

Как отметил Хилл, ему обещали заплатить, но так этого и не сделали.

«Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — отметил наёмник.

Также он указал, что с собой у него была чешская винтовка CZ. По словам мужчины, он получал от украинцев минимум информации.

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RT публиковал видеообращение Шона Пиннера и Эйдена Эслина.