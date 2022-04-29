Минобороны России опубликовало допрос ещё одного воевавшего на Украине британского наёмника

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео допроса ещё одного воевавшего на Украине британского наёмника Эндрю Хилла.
Минобороны России опубликовало допрос ещё одного воевавшего на Украине британского наёмника
  • РИА Новости

По его словам, он приехал на Украину по своей воле. 

«Я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. И на границе меня уже встретили и рассказали, чем помочь, а потом посадили в автобус до Украины», — рассказал он.

Как отметил Хилл, ему обещали заплатить, но так этого и не сделали.

«Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — отметил наёмник.

Также он указал, что с собой у него была чешская винтовка CZ. По словам мужчины, он получал от украинцев минимум информации.

Ранее двое британцев, взятых в плен в Донбассе, призвали английского премьера Бориса Джонсона обменять их на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.

RT публиковал видеообращение Шона Пиннера и Эйдена Эслина.

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