Минобороны России опубликовало допрос ещё одного воевавшего на Украине британского наёмника
- РИА Новости
По его словам, он приехал на Украину по своей воле.
«Я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. И на границе меня уже встретили и рассказали, чем помочь, а потом посадили в автобус до Украины», — рассказал он.
Как отметил Хилл, ему обещали заплатить, но так этого и не сделали.
«Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — отметил наёмник.
Также он указал, что с собой у него была чешская винтовка CZ. По словам мужчины, он получал от украинцев минимум информации.
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