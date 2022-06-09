Противоракетная дипломатия: как Украина пытается получить израильские системы ПРО «Железный купол»

Киев рассчитывает купить у Израиля системы противоракетной обороны «Железный купол», заявил украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук. Он подчеркнул, что речь идёт именно о приобретении комплексов ПРО, а не о «благотворительности». При этом ранее Израиль уже блокировал потенциальную передачу «Железного купола» Украине. Эксперты отмечают, что эта система предназначена для перехвата прежде всего неуправляемых палестинских ракет и не поправит положение украинских войск. К тому же Тель-Авив не пойдёт на снабжение Киева оружием, чтобы не усложнять отношения с Москвой, полагают аналитики.

Киев заинтересован в покупке израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome), заявил украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.

«Я хочу, чтобы власти Израиля вышли из своей зоны комфорта и вернулись к реальности. Нам нужна помощь Израиля... Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нужен «Железный купол», — цитирует дипломата газета The Jerusalem Post.

При этом посол добавил, что не хочет называть указанную систему ПРО оружием, и подчеркнул, что Киев намерен именно купить «Железный купол».

«Я называю это средством защиты, которое поможет спасти наше гражданское население. Убивать с его помощью нельзя, — заявил Корнийчук. — Нам не нужна благотворительность, мы хотим его купить».

Также дипломат пожаловался на то, что тема конфликта на Украине «почти полностью исчезла из израильских СМИ».

Система «Железный купол» на Голанских высотах

Legion-Media

© Ilia Yefimovich/Dpa

Напомним, «Железный купол» — это тактическая система противоракетной обороны, разработанная в Израиле для борьбы с неуправляемыми ракетами малой дальности. Она может уничтожать баллистические цели в радиусе до 40 км, а максимальная дальность полёта её противоракет — до 70 км. Одна батарея «Железного купола» состоит из трёх пусковых установок с 20 ракетами-перехватчиками, пункта управления и радиолокационной станции.

Просьбы и требования

Киевский режим неоднократно обращался к Тель-Авиву с просьбой передать ему эти системы ПРО, однако израильская сторона последовательно отказывала Украине.

По данным СМИ, ещё в 2021 году Киев призывал США, которые участвуют в производстве ракет для «Железного купола», передать комплексы Украине вместе с установками ПРО Patriot. Обращение было поддержано конгрессом США, однако Израиль наложил вето на это решение как равноправный партнёр в создании системы.

Газета The Times of Israel со ссылкой на правительственные источники сообщала, что это было сделано, чтобы не портить отношения с Москвой, особенно учитывая «российское влияние на Сирию».

Израильский посол на Украине Михаэль Бродский позднее сообщил газете Haaretz: «Насколько мне известно, данный вопрос поднимался ещё до начала войны. Украинской стороне ясно дали понять, что это невозможно, но они продолжают настаивать».

Система «Железный купол» перехватывает ракеты в Сдероте

Gettyimages.ru

© Ilia Yefimovich/picture alliance

Президент Владимир Зеленский делал противоречивые заявления по поводу «Железного купола». Так, во время мартовского обращения к парламенту Израиля он раскритиковал власти страны за отказ передать систему Киеву и попросил поставить комплексы ПРО на Украину.

Однако позднее он отметил, что эта система якобы не подходит Киеву из-за гораздо большей площади Украины по сравнению с Израилем. Это высказывание было сделано за неделю до заявления украинского посла, который предложил купить Iron Dome.

Причём «Железный купол» — не единственное вооружение, поставку которого на Украину заблокировал Израиль. Аналогичное решение было принято и в отношении противотанковых ракет Spike SR, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Евгения Корнийчука.

«Мне точно известно, что на прошлой неделе американцы дали разрешение передать противотанковые ракеты из Германии на Украину, но Израиль сказал «нет», — отметил посол и добавил, что Берлин хотел осуществить эту поставку.

Украинский дипломат также посетовал, что с начала боевых действий у Киева «не было никакого военно-технического сотрудничества с Израилем».

Поставок не будет

В то время как представители Украины добиваются поставок комплексов ПРО «Железный купол», в израильских СМИ указывают, что их потенциальная эффективность против российского ракетного вооружения вызывает сомнения.

Так, газета Haaretz ещё в марте выпустила материал под заголовком «Почему израильский «Железный купол» не поможет Украине (защититься. — RT) от России», в котором выражалось мнение, что передача этих систем Киеву не принесёт никакой пользы.

«Обширность территории Украины и продвинутые технические характеристики российских снарядов означают, что экспорт израильской системы ПРО «Железный купол», которую Украина так жаждет заполучить, вряд ли поможет защитить страну от обстрелов», — отмечал обозреватель издания.

«Почему израильский «Железный купол» не поможет Украине [защититься] от России»

© Haaretz

С такой оценкой согласились опрошенные RT военные эксперты. В самом Израиле система «Железный купол» используется в основном против палестинских ракет «Кассам» класса «земля — земля». По словам аналитиков, это примитивные реактивные снаряды, которые изготавливают фактически кустарным способом и не имеют системы наведения.

«Система «Железный купол» рассчитана на самодельные палестинские ракеты и в гипотетическом поединке с российскими крылатыми ракетами она себя никак не покажет. Система не новая. Российские крылатые ракеты морского базирования обладают малой заметностью, а такие ракеты, как «Кинжал», не сможет остановить никакая система ПРО, будь то «Железный купол» или что-то ещё», — подчеркнул военный обозреватель Александр Хроленко.

«Гиперзвуковые ракеты неуловимы для всех существующих и перспективных систем», — констатировал он.

Таким образом, заявление украинского посла о намерении купить «Железный купол» можно расценивать как жест отчаяния, считает военный эксперт.

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«Это обычное заявление в нынешней обстановке, когда Вооружённые силы Украины практически полностью утратили всю боевую технику, в том числе и системы ПРО. В сутки уничтожается до трёх установок С-300, которые более эффективны, чем «Железный купол». Эта просьба идёт в тренде всей внешней политики Украины, они сейчас побираются по всему миру и просят: «Подайте, люди милые, кто чего может», — пояснил он.

Даже гипотетическая немедленная передача или продажа комплексов «Железный купол» Украине никак не повлияет на её боеспособность, добавил Хроленко.

«Украинские дипломаты сейчас пытаются добыть хоть что-то, однако поражение киевского режима неизбежно. Сейчас нужно думать не о системах ПРО, которые даже в случае появления на украинской территории ничем не помогут, потому что ежедневно наносятся десятки ракетных ударов высокоточным ракетным оружием с разных направлений: с моря, с суши. Никакая система ПРО в данных обстоятельствах погоды не сделает», — подчеркнул собеседник RT

Пуск ракеты-перехватчика системой «Железный купол»

AP

© Ariel Schalit

В свою очередь, военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение, что Тель-Авив не собирается ни передавать, ни продавать Киеву какое-либо оружие по политическим причинам.

«Израиль стремится не осложнять отношений с Россией, поскольку с Москвой его связывает несколько собственных внешнеполитических сюжетов, для которых нужно взаимодействовать с российской стороной. Украинские заявления по этому вопросу — обычная политическая риторика», — подчеркнул аналитик.

Нет никаких признаков того, что Израиль хотя бы рассматривал возможность передачи Киеву «Железного купола» или других систем, которые производит израильский ВПК, добавил Кашин.

«Поэтому то, что украинцы заявляют, что им чего-то хочется, — это практически не имеет никакого значения. Они уже про многое заявляли и называли много оружейных систем, которые бы им хотелось получить. Немецкие подводные лодки, комплексы Patriot и всё остальное. Но по факту этого пока нет. И со стороны Израиля таких поставок, скорее всего, не будет», — заключил эксперт.