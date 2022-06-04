Спикер Рады Стефанчук допустил поставки на Украину подводных лодок из Германии

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук не исключил поставки на Украину подводных лодок из Германии.
Спикер Рады Стефанчук допустил поставки на Украину подводных лодок из Германии
  • РИА Новости

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», — приводит РИА Новости его слова на встрече с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Он отметил потенциальную взаимовыгодность сотрудничества Киева и Берлина в этой области.

Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о решении Германии поставить Украине системы ПВО IRIS-T.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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