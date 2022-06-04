Спикер Рады Стефанчук допустил поставки на Украину подводных лодок из Германии

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук не исключил поставки на Украину подводных лодок из Германии.

«Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», — приводит РИА Новости его слова на встрече с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Он отметил потенциальную взаимовыгодность сотрудничества Киева и Берлина в этой области.

Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о решении Германии поставить Украине системы ПВО IRIS-T.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.