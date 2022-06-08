The Jerusalem Post: Украина хочет купить в Израиле «Железный купол»

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о том, что страна хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду нашу потребность в военно-технической поддержке. Нам нужен «Железный купол», который позволит спасти от ударов российских ракет наших женщин и детей», — цитирует Корнийчука израильское издание.

Дипломат уточнил, что Украина намерена купить ПРО.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в конгрессе прокомментировала возможность появления на Украине системы ПРО «Железный купол», заявив, что нельзя просто щёлкнуть пальцами, чтобы система появилась.

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