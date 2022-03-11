В Пентагоне заявили, что власти США не обсуждают размещение ЗРК Patriot на Украине

Власти США не обсуждают возможность размещения на Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона.

«Обсуждения о размещении комплексов Patriot на Украине не ведется», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что размещение ЗРК потребовало бы присутствия на Украине американских военных для их эксплуатации.

«А мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», — заключил представитель Пентагона.

Ранее представитель Европейского командования (EUCOM) ВС США Адам Миллер заявил, что США приняли решение перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО.