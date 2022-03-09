США перебрасывают в Польшу две батареи ЗРК Patriot

США приняли решение перебросить в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО. Об этом заявил представитель Европейского командования (EUCOM) ВС США Адам Миллер.

«По указанию Министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, решение о передислокации было принято «в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

«Это является разумной защитной мерой», — заключил Миллер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Украине истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отметила, что Польша не согласовывала с США решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 для возможности последующей поставки этих самолётов Украине.