Пентагон: возможная поставка Польши самолётов на Украину с аэродрома НАТО неразумна
«Как мы уже говорили, решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолёты Украине, в конечном счёте принимает польское правительство», — говорится в заявлении.
Кирби отметил, что перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии «вызывает серьёзные обеспокоенности для всего альянса».
«Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Украине истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отметила, что Польша не согласовывала с США решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 для возможности последующей поставки этих самолётов Украине.