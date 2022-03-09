Пентагон: возможная поставка Польши самолётов на Украину с аэродрома НАТО неразумна

Решение о возможных поставках польской стороной самолётов на Украину должны принять сами власти республики. При этом использование Польшей аэродрома НАТО для передачи истребителей неразумно. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Как мы уже говорили, решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолёты Украине, в конечном счёте принимает польское правительство», — говорится в заявлении.

Кирби отметил, что перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии «вызывает серьёзные обеспокоенности для всего альянса».

«Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Украине истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отметила, что Польша не согласовывала с США решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 для возможности последующей поставки этих самолётов Украине.