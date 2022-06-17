«Фантазии безответственных людей»: как Киев намеревается «вернуть» Крым с помощью американского оружия

Украина «вернёт» Крым и другие территории, которые она считает своими, с помощью американского оружия. С таким утверждением выступил глава Минобороны страны Алексей Резников. По его словам, армия будет решать эти задачи «постепенно». Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один» для украинских военных. А разведка Украины сообщила о якобы получении технической документации моста. Между тем аналитики сомневаются, что у Киева есть реальная возможность для атаки. Эксперты подчёркивают, что воинственная риторика украинских властей усиливается по мере того, как растут потери ВСУ.

Украина «вернёт» себе территории, включая Крым, с помощью полученного от США оружия. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он добавил, что полуостров представляет для киевского режима «стратегическую цель».

«Мы освободим все наши территории, совершенно все, включая Крым. Крым представляет для Украины стратегическую цель, потому что является украинской территорией. Но мы будем двигаться постепенно», — заявил Резников в интервью телеканалу CNN.

По его словам, первым этапом действий сил киевского режима будет стабилизация ситуации на поле боя, чтобы предотвратить дальнейшие потери в столкновениях с российскими силами. Вторым этапом, по мнению Резникова, должно стать вытеснение сил РФ на позиции, которые они занимали до 24 февраля, говорит Резников.

И только на третьем этапе, по его словам, Киев будет обсуждать со своими партнёрами, «как освободить территории, включая Крым». При этом Резников заявил, что Киев не принимает во внимание возможную реакцию со стороны России на потенциальную попытку захватить Крым военными методами.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников

AP

© Michael Probst

«Это не имеет значения. Потому что они (РФ. — RT) увидят это в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят также и в Мариуполе... но это всё украинские земли, и Крым — тоже территория Украины, несмотря ни на что», — сообщил он в интервью CNN.

При этом телеканал напоминает, что украинские официальные лица заявляли, что не будут наносить удары по территории России с помощью американского оружия.

«Цель номер один»

Это не первое подобное заявление от украинских официальных лиц о том, что полученное от Запада оружие будет использоваться для ударов по Крыму, который официальный Киев не признаёт частью РФ. Так, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал приоритетной целью для возможной атаки Крымский мост.

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — заявил украинский генерал.

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По его словам, мост на полуостров является путём для перемещения российских резервов, который необходимо обрезать.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что безопасность Крыма гарантирована мерами, которые принимаются российскими военными.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных... Что касается упоминаний нашего моста — Крымского моста — украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — сказал Песков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобные планы украинской стороны берутся на заметку.

«Про Керченский мост уже кто-то из его (Зеленского. — RT) «говорящих голов» (или чем они там разговаривают) произнёс угрозу. У нас армия ответственная. Все эти угрозы берутся на заметку. Не бывает дыма без огня. Убеждён, что все эти планы потерпят полный крах», — подчеркнул министр в интервью НТВ.

В то же время Главное управление разведки Минобороны Украины распространило сообщение, в котором утверждается, что украинская сторона якобы получила подробную техническую документацию Крымского моста.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет применять полученное от США оружие для ударов по российской территории и не планирует атаковать Россию. При этом украинские силы неоднократно обстреливали пограничные с Украиной регионы РФ, в том числе Белгородскую область.

В свою очередь, в Москве заявили, что оснований доверять каким-либо обещаниям Зеленского у российской стороны нет.

Американская щедрость

Стоит отметить, что Вашингтон и его европейские союзники продолжают активно поставлять Киеву оружие и военную технику.

Так, в начале июня в США сообщили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на общую сумму $700 млн. На основании обещаний не наносить удары по российской территории США приняли решение передать украинской стороне реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

РСЗО HIMARS

Legion-Media

© USAPD1

При этом американский лидер Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд уже через несколько недель. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что в этот транш в том числе войдут две пусковые установки для противокорабельных ракет Harpoon, управляемые ракеты GMLRS, 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов 155 мм и несколько тысяч защищённых радиопереговорных устройств.

«Когда ты участвуешь в боевых действиях, оружия всегда недостаточно — и оно всегда поступает недостаточно быстро. Но (с учётом вышесказанного) мы приложим немало усилий, чтобы гарантировать, что мы делаем всё возможное. Мы продолжим пускать в ход все средства, чтобы предоставить им те возможности, которые им необходимы», — заявил Остин на пресс-конференции 15 июня.

«Реальной угрозы нет»

Между тем, как отмечают аналитики, заявления киевских властей о намерении «вернуть» Крым или другие территории, несмотря на массовую накачку ВСУ западным оружием, не отражают реальную обстановку на поле боя.

«Это просто мечты, которые не могут иметь никакого реального воплощения. Даже по тому, что происходит сейчас в Херсонской области, в Донецке и Луганске, понятно, что никакого возврата к бывшим границам Украины быть не может», — подчеркнул в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

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При этом эксперт назвал «разговорами для западного обывателя» заявления Киева о ненамерении применять вооружения по территории РФ.

«Учитывая постоянные обстрелы Украины по граничащим с ней российским регионам, думать о том, что националисты будут гуманными и порядочными, не приходится», — говорит аналитик.

Как подчеркнул военный обозреватель Александр Хроленко, украинские официальные лица становятся всё более воинственными по мере того, как растут потери ВСУ на фронте.

«Фактически это выглядит даже не как бахвальство, а как пустые, ни на чём не основанные фантазии безответственных людей. Он (министр обороны Украины. — RT) является образцовым представителем той группы, которая случайно пришла к власти на Украине и представляет собой медийщиков, пиарщиков. Только так можно объяснить эти заявления», — говорит Хроленко.

При этом, с его точки зрения, несмотря на внушительные цифры в долларах, объём поставляемой на Украину американской техники весьма скромный.

«Исходя из конкретных цифр, ни РСЗО в количестве 12 штук, ни новая партия из 18 гаубиц M777, ни две пусковые установки Harpoon абсолютно погоды не делают. Это просто видимость, мистификация, отмывание больших денег и дальнейшая реализация проекта «война до последнего украинца», в котором — видимо, не бесплатно — участвует и нынешний министр обороны Украины», — пояснил политолог.

Кроме того, по его мнению (если США или Великобритания вдруг тайно не поставили киевскому режиму специальные дальнобойные ракеты для своих РСЗО), нанести удар по Крыму из этих комплексов не получится.

«Конечно, Украине хотелось бы, чтобы такая опасность нависала над Крымом, но по факту реальной угрозы подобного рода нет», — резюмировал аналитик.