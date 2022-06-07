«Желательно, чтобы были ликвидированы до их развёртывания»: какие последствия может повлечь передача Киеву западных РСЗО

Лондон передаст ВСУ реактивные системы залпового огня M270 и боеприпасы к ним. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как отметили в военном ведомстве Соединённого Королевства, решение о поставке РСЗО было принято в тесной координации с США, которые направят на Украину аналогичные по функционалу комплексы HIMARS. При этом в России предупредили, что появление у ВСУ зарубежных реактивных систем залпового огня может обернуться для киевского режима ударами по объектам, которые ранее не попадали в прицел ВС РФ. По мнению экспертов, передачей РСЗО Запад в очередной раз демонстрирует безучастное отношение к Украине, которая используется лишь как инструмент борьбы с Россией.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина безвозмездно получит от Лондона реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 (MLRS) и боеприпасы к ним M31A1 для защиты от «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте военного ведомства Соединённого Королевства.

«На фоне того, как Россия меняет свою тактику, должна изменяться и поддержка, которую мы оказываем Украине. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше обороняться от жестоких обстрелов из дальнобойной артиллерии», — сказал Уоллес.

Как пояснили в Минобороны Великобритании, решение о передаче M270 было принято в ответ на просьбу Киева предоставить высокоточное оружие большой дальности.

«Великобритания продолжит предоставлять Украине помощь с тем, чтобы у страны было всё необходимое для защиты от жестокой «российской агрессии», — говорится на сайте Минобороны страны.

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О передаче ВСУ систем M270 президента Владимира Зеленского 6 июня проинформировал по телефону премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как говорится в сообщении правительства Соединённого Королевства, Джонсон рассказал Зеленскому о «значительных мерах поддержки, которую оказывает (Украине британское. — RT) правительство, включающих в себя реактивные системы залпового огня большой дальности действия для нанесения ударов по позициям российской артиллерии».

При этом Лондон не называет количество MLRS, которые должны получить ВСУ. По данным западных СМИ, речь пока идёт о незначительном числе РСЗО. По информации BBC, украинским войскам передадут всего лишь три боевые машины. Как отмечают британские военные эксперты, в арсенале Соединённого Королевства в принципе не так много M270, которые можно поставить Киеву.

Пустые обещания

MLRS — разработка американской компании Lockheed Martin. Система была создана в 1970-е годы для противодействия советским РСЗО. Сегодня на вооружении ВС Великобритании находится модификация M270B1 с боеприпасами M31A1, которые способны поражать цели на дальности свыше 70 км.

Для наведения на объекты противника в MLRS используются возможности спутниковой системы GPS. Экипаж из трёх человек размещается в бронированном корпусе. К главным преимуществам M270B1 Минобороны Великобритании относит высокую надёжность и маневренность.

В Лондоне не скрывают, что решение о передаче украинской армии MLRS было скоординировано с аналогичными действиями Соединённых Штатов.

«Британское решение было тесно скоординировано с решением США подарить (Украине. — RT) высокомобильный вариант РСЗО — HIMARS», — отметило британское военное ведомство.

Напомним, о поставке украинской армии систем залпового огня HIMARS 1 июня публично заявил президент США Джо Байден. Передача будет осуществлена в рамках 11-го пакета военной помощи общей стоимостью $700 млн. Максимальная дальность стрельбы этого РСЗО — 500 км, однако Киев получит боеприпасы, способные поражать цели в пределах 80 км.

Обучение военнослужащих ВСУ управлению M142 будет происходить в Европе. Оно должно занять около трёх недель.

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В Пентагоне утверждают, что США не заинтересованы в конфликте с Москвой, и акцентируют внимание на том, что поставка HIMARS киевскому режиму осуществляется на условиях неприменения этих систем по территории РФ. Формально в Киеве с этим согласились. При этом в России считают, что украинское руководство непременно будет использовать РСЗО для удара по российским регионам.

Как сообщил ранее на пресс-брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, Киев планирует разместить американские РСЗО в приграничной к России Сумской области и применить их для провокаций против нашей страны.

«В ближайшее время в Шостку (населённый пункт в Сумской области. — RT) ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — сказал Мизинцев.

Цель атаки, по словам военачальника, заключается в том, чтобы вызвать ответный огонь ВС РФ и обвинить Россию в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.

Система ВС США M142 (HIMARS)

globallookpress.com

© Lance Cpl. Dean Gurule

В МИД РФ также уверены, что обещаниям киевского режима не применять РСЗО по российской территории нельзя верить. 6 июня в беседе с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «болтовнёй» заверения о том, что Киев не станет наносить удары по РФ.

2 июня аналогичную точку зрения в эфире программы «Соловьёв LIVE» озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, подобные обещания «ничтожны» и обсуждать их «бесполезно».

Опасаются ударов западных РСЗО и власти народных республик. 3 июня глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что все восемь лет ВСУ ничего не мешало убивать мирное население Донбасса.

«Новые, мощные американские РСЗО Киев точно так же может использовать для массированных, разрушительных обстрелов наших (ДНР и ЛНР. — RT) территорий», — сказал Пасечник.

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В комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил, что поставка украинской армии РСЗО от Великобритании и США способна ухудшить ситуацию прежде всего для гражданского населения приграничных с Украиной областей, Донбасса, Крыма и освобождённых территорий юга Украины. Ситуацию на фронте M142 и M270 не поменяют.

«Судя по имеющейся информации, американских и британских систем залпового огня у ВСУ будет немного. Сложности на отдельных участках фронта они создать могут, но расстановку сил не поменяют. Самое страшное, если украинские войска обстреляют из РСЗО населённые пункты», — констатировал Костикин.

Эксперт полагает, что российской разведка будет тщательно отслеживать перемещение M142 и M270. По прогнозу Костикина, большинство западных систем залпового огня будут уничтожены ВС РФ либо после попадания на Украину, либо в ходе боевых действий в Донбассе.

«У нашей армии есть технические средства для обнаружения и ликвидации этих РСЗО. Большую роль играет превосходство России в воздухе. Наша авиация работает весьма результативно. Но, конечно, желательно, чтобы западные системы залпового огня были ликвидированы до их развёртывания на огневых рубежах», — подчеркнул Костикин.

Предупреждение о последствиях

Официальные лица РФ уже сделали ряд заявлений о возможных последствиях передачи киевскому режиму РСЗО. Так, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва может нанести удары «по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

«Да, но если они будут и (РСЗО. — RT) будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал глава государства.

6 июня в беседе с журналистами председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник, бывший начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов допустил, что российская армия может нанести удары по учреждениям системы госуправления и по транспортной инфраструктуре Украины.

«Киевский аэропорт функционирует… функционируют вокзалы, основные железнодорожные направления, автомобильные мосты и многое другое, не говоря об органах власти, ведь ни одного удара не было ни по Министерству обороны Украины, ни по Генеральному штабу, ни по Раде, ни по другим министерствам, где принимаются решения, ставятся задачи», — цитирует ТАСС Картаполова.

Министерство обороны Украины

РИА Новости

Опрошенные RT эксперты считают «вполне реальным» сценарий ответных действий РФ, который озвучил глава комитета Госдумы по обороне.

«Не думаю, что американские и британские системы залпового огня дойдут до ВСУ. Но если это произойдёт, то ряд важных объектов на Украине будет разрушен. Военные Украины давно работают в бункерах. Теперь, видимо, это будут делать все чиновники», — говорит Костикин.

В беседе с RT ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что, поставляя Киеву РСЗО, Запад в очередной раз демонстрирует «утилитарное» и безучастное отношение к судьбе Украины.