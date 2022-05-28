«Радикально не изменит ситуацию»: зачем Пентагон сообщил о деталях поставок американского оружия на Украину

В Пентагоне заявили, что ВСУ используют 85 гаубиц М-777, которые им поставили США. Вашингтон также передал Киеву девять вертолётов Ми-17 и большую часть обещанных беспилотных летательных аппаратов Switchblade, отметили в Минобороны США. Ранее в ведомстве подчеркнули, что на Украину с каждым днём прибывает всё больше военной помощи: «от бронетранспортёров и пайков до медикаментов, противоартиллерийских радаров и много чего другого». Однако, как отмечают эксперты, в Пентагоне «забыли» сообщить о том, сколько из поставленного ими вооружения уже уничтожено российскими ВС.

В Пентагоне сообщили, что Вооружённые силы Украины в настоящее время используют 85 гаубиц М-777, которые им поставили США. Об этом во время брифинга заявил высокопоставленный представитель американского Минобороны.

«Касательно того, что уже вошло в последние несколько пакетов президентских ассигнований для Украины: из 108 гаубиц М-777, обещанных в рамках последних трёх пакетов помощи, 85 находятся на вооружении у украинских военных, обеспечивая возможность ведения огня на большую дистанцию. Нам известно, что из 209 тыс. 155-мм снарядов, обещанных Украине, 91% (фактически 190 тыс. единиц) были переданы украинским военным и находятся в их распоряжении», — отчитался представитель Минобороны США.

По его словам, также на Украину были отправлены девять из 11 вертолётов Ми-17, которые планировалось передать Киеву.

«Мы полагаем, что последние два прибудут либо в конце этого месяца, либо в самом начале июня», — отметил чиновник.

Кроме того, он сообщил, что 73% барражирующих боеприпасов Switchblade 300 из запланированного количества уже также передано украинской стороне.

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«Я думаю, что это 220 боеприпасов — именно об этом числе шла речь во время нашего последнего разговора. Мы всё ещё занимаемся вопросами поиска поставщиков оставшейся части и её доставки туда», — добавил представитель Пентагона.

По его словам, у Украины якобы нет проблем с пополнением запасов: материально-технические средства «по-прежнему поступают в распоряжение подразделений, находящихся на передовой».

«И опять же они (ВСУ. — RT) сами определяют, как, когда и где развёртывать всё это, но, насколько нам известно по их информации, они по-прежнему имеют возможность перебрасывать оружие в свои передовые подразделения», — заявил чиновник.

Как сообщила ранее пресс-служба Пентагона, на Украину с каждым днём прибывает всё больше военной помощи со стороны США и их союзников: «от бронетранспортёров и пайков до медикаментов, противоартиллерийских радаров и много чего другого».

Вместе с тем, по данным телеканала CNN, который ссылается на свои источники в администрации, уже на следующей неделе Вашингтон может объявить о новых поставках оружия на Украину, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В свою очередь, Москва ранее озвучила свою позицию, связанную с возможностью поставок западными странами на Украину тяжёлого вооружения, которое потенциально способно наносить удары по территории РФ.

Поставки американского оружия на Украине

AFP

© Sergei SUPINSKY

«Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе (там таких ещё немного осталось) понимают это», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

«Не оказывают значительного влияния»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, в Пентагоне в деталях рассказали о своих поставках оружия на Украину, однако не сообщили, сколько из переданного вооружения уже уничтожено российскими ВС.

«Согласно сводкам Минобороны России, такое оружие в большом количестве ликвидируется почти каждый день. Так что, несмотря на все разглагольствования американской стороны, можно констатировать, что их поставки не оказывают значительного влияния на ход спецоперации РФ на Украине», — заявил аналитик в беседе с RT.

Более того, ВС России осложнили доставку западных вооружений Киеву по железным дорогам, уничтожив в том числе ряд линий железнодорожного сообщения, а также тяговых электроподстанций, отметил Подберёзкин.

«Поэтому, например, те же гаубицы М-777, как правило, транспортируются просто по автомобильным трассам под прикрытием гражданских грузов. Это не тот случай, когда возможен массовый завоз. А такие автомобильные поставки идут долго. К тому же в местах их концентрации возможен массовый обстрел высокоточным оружием. Кроме того, эти вооружения успешно уничтожаются и на поле боя российской стороной», — констатировал эксперт.

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По мнению Подберёзкина, передача американского оружия Киеву как сейчас, так и в будущем «не изменит радикально ситуацию на Украине».

«Дело в том, что у ВСУ возникает много проблем при эксплуатации западного оружия, в том числе и гаубиц США М-777: чтобы обеспечить их эффективную работу, требуются огромные логистические усилия. К примеру, есть сложности с доставкой снарядов, которых ВСУ уже не хватает», — сказал аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Пентагон, сообщая о нюансах основных поставок американского оружия на Украину, хочет продемонстрировать, что Киев, несмотря на продолжающиеся с его стороны просьбы о поставках тяжёлого вооружения, получает его сполна.

«Пентагон пытается продемонстрировать, что поставки оружия идут, они массивные и крупные, а тяжёлая современная артиллерия и вооружения уже поступают на Украину в достаточно больших масштабах», — сказал аналитик в беседе с RT.

При этом Кнутов считает, что попытки Вашингтона подчеркнуть свою ведущую роль в поставках вооружений Киеву связаны и с тем, что на Западе «уже намечается раскол относительно того, как им действовать дальше по украинскому вопросу».

«Часть стран осторожно выступает за переговоры с Россией. Даже в США уже понимают безысходность ситуации, и такие политики, как американский экс-госсекретарь Генри Киссинджер, призывают к уступкам. Однако администрация Джо Байдена и его сторонники в ЕС всё равно намерены вести войну до последнего украинца, рассчитывая таким образом ослабить Россию. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вынужден был признать, что военные запасы Евросоюза исчерпаны из-за поставок оружия на Украину», — отметил эксперт.

Символика НАТО

Gettyimages.ru

© Jaap Arriens/NurPhoto

Впрочем, как напомнил Кнутов, в Соединённых Штатах недавно утвердили дополнительные ассигнования, чтобы наращивать поставки вооружения Киеву.

«Однако многие из этих вооружений могут не дойти до украинской стороны — ВС России регулярно уничтожают оружие, прибывающее на территорию Украины. К примеру, российские военные недавно ликвидировали целый склад снарядов для гаубиц М-777, о передаче которых говорит Пентагон. Кроме того, с самими М-777 у Киева возникают проблемы: в частности, через несколько десятков выстрелов им надо обязательно делать перерыв, чтобы не деформировался ствол», — пояснил аналитик.

По прогнозам Кнутова, со временем процент выведенных из строя единиц такой западной военной техники будет лишь нарастать из-за того, что на Украине практически отсутствуют специалисты, которые могут обслуживать и ремонтировать подобное вооружение.

«Техника и оружие будут массово ломаться, а починить будет некому», — пояснил эксперт.

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При этом Кнутов считает, что США не решатся на прямые поставки Украине своих реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых сообщают западные СМИ. Однако Вашингтон продолжит не только поставлять более дешёвое и простое оружие на Украину, но и перебрасывать свои войска и военную технику в Европу.

Напомним, 26 мая во время слушаний в сенате генерал Сухопутных войск США Кристофер Каволи сообщил членам комитета сената по вооружённым силам, что в ответ на действия России на Украине американские вооружённые силы в кратчайшие сроки разместили значительные контингенты в зоне Европейского командования, включая штаб армейского корпуса, бронетанковую бригаду, штаб воздушно-десантного корпуса, авианосную ударную группу, истребители пятого поколения и дополнительные эсминцы.

«Американские войска в Европе используются для психологического давления на европейцев. В тех странах, где почти не было американских солдат, теперь разворачиваются военные части. Конечно, это устрашает население и политиков. Фактически это скрытая вторичная оккупация Европы, цель которой — держать её под контролем, чтобы европейцы не вздумали проявлять свою волю и не следовать курсу Вашингтона. Естественно, что в таких условиях в ЕС практически никто не выступает против поставок американского оружия Украине через территории европейских стран», — заключил Кнутов.