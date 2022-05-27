CNN: США на следующей неделе могут объявить о новой военной помощи Киеву

На следующей неделе США могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включая реактивные системы залпового огня, передаёт телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

«Администрация склоняется к поставкам этих систем в рамках более крупного пакета военного и оборонного содействия Украине, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, дальность действия РСЗО, интересующих Украину, составляет 300 км.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.

Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.