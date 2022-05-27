Reuters: США предупредили Украину об эскалации в случае ударов по России

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США обсуждают с Украиной риски эскалации в случае ударов Киева по российской территории, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США.

«Мы опасаемся эскалации, но пока не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов», — цитирует агентство свой источник.

По данным другого источника, США и Украина едины в вопросе применения ВСУ определённых вооружений.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.

Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.

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