Reuters: США предупредили Украину об эскалации в случае ударов по России
«Мы опасаемся эскалации, но пока не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов», — цитирует агентство свой источник.
По данным другого источника, США и Украина едины в вопросе применения ВСУ определённых вооружений.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.
Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.