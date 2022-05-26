Трасс: Британия не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе военной помощи Украине

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.

«Мы не должны позволить, чтобы продолжительный и всё более тяжёлый конфликт разворачивался на Украине. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», — приводит её слова ТАСС.

Трасс отметила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.

Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.