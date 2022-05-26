Лавров предупредил о неприемлемой эскалации в случае поставок Киеву оружия для ударов по России
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«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — сказал он.
По его словам, российская сторона уже предупредила Запад о последствиях, если Украине начнут поставлять оружие, способное наносить удары по России.
«Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе (там таких ещё немного осталось) понимают это», — подчеркнул министр.
Ранее ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.