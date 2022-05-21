МО: в Житомирской области ВКС России уничтожили крупную партию вооружения и техники Запада

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ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.
МО: в Житомирской области ВКС России уничтожили крупную партию вооружения и техники Запада
  • AP

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе», — заявил Конашенков.

Уточняется, что удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией России были поражены 77 пунктов управления и 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

ВКС России в районе Одессы уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. 

Также российские истребители в ходе воздушного боя сбили украинский Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР).

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских БПЛА. 

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине.

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