Минобороны: российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников

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Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков. 

Также в районах населённых пунктов в Харьковской и Херсонской областях были перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе спецоперации на Украине.

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