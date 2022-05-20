Минобороны: российские средства ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков. Также в районах населённых пунктов в Харьковской и Херсонской областях были перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в ходе спецоперации на Украине.