ВКС России в районе Одессы уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенные для бронетехники украинских националистов», — заявил Конашенков.

Также были поражены три пункта управления ВСУ.

ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией России были поражены 77 пунктов управления и 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Российские истребители в ходе воздушного боя сбили украинский Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР).