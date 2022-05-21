МО: ВКС России уничтожили хранилища с топливом для украинской бронетехники в районе Одессы

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ВКС России в районе Одессы уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.
МО: ВКС России уничтожили хранилища с топливом для украинской бронетехники в районе Одессы
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенные для бронетехники украинских националистов», — заявил Конашенков.

Также были поражены три пункта управления ВСУ.

ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области. 

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией России были поражены 77 пунктов управления и 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Российские истребители в ходе воздушного боя сбили украинский Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР).

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