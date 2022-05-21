МО: ВКС России уничтожили хранилища с топливом для украинской бронетехники в районе Одессы
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенные для бронетехники украинских националистов», — заявил Конашенков.
Также были поражены три пункта управления ВСУ.
ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией России были поражены 77 пунктов управления и 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Российские истребители в ходе воздушного боя сбили украинский Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР).