Консерваторы в Британии не смогли вынести вотум недоверия Борису Джонсону

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Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Борису Джонсону.
Консерваторы в Британии не смогли вынести вотум недоверия Борису Джонсону
  • AP

Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют итоги голосования.

С заявлением о результатах выступил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Голосование проходило тайно в Палате общин: за вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

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