Консерваторы в Британии не смогли вынести вотум недоверия Борису Джонсону

Члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Борису Джонсону.

Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют итоги голосования.

С заявлением о результатах выступил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Голосование проходило тайно в Палате общин: за вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.