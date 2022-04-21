В британском парламенте расследуют скандал с вечеринками Джонсона

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Британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Как пишет ТАСС, предложение о начале расследования со стороны межпартийного парламентского комитета по привилегиям одобрили без голосования, так как никто из Консервативной партии не возражал.

19 апреля Борис Джонсон вновь отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг его участия в вечеринках во время антикоронавирусных ограничений. Он сослался на украинский кризис и повышение цен в Великобритании.

31 января канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушал правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.

Премьер-министр отказался подавать в отставку после публикации отчёта о вечеринках.

После этого Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений в 2020 году.

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