Премьер Британии Джонсон отказался уходить в отставку после отчёта о вечеринках

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон отказался подавать в отставку после публикации отчёта о вечеринках, проводившихся на Даунинг-стрит во время локдауна.
Премьер Британии Джонсон отказался уходить в отставку после отчёта о вечеринках
  • © AP Photo/Alberto Pezzali

«Я извинялся несколько раз, но я должен сказать, что мы должны дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы», — приводит РИА Новости ответ Джонсона на призыв уйти в отставку.

Он отметил, что понимает настроения людей в стране по поводу предположения, что происходящее на Даунинг-стрит было нарушением карантина.

Ранее канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушал правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.

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