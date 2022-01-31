Кабмин Британии заявил о нарушениях по итогу проверки после вечеринок с участием Джонсона
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Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о собраниях на Даунинг-стрит в период с мая 2020 года по апрель 2021-го.
«Ряд собраний не следовало проводить... Из этих событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть немедленно рассмотрены в рамках всего правительства. Для этого не нужно ждать завершения полицейского расследования», — говорится в документе.
«Некоторые действия», связанные с вечеринками во время локдауна, «трудно оправдать», отмечается в отчёте.
25 января Скотленд-Ярд объявил, что проведёт расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона.
12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».