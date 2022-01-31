Кабмин Британии заявил о нарушениях по итогу проверки после вечеринок с участием Джонсона

Ряд собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть уроки, извлечённые из этих нарушений. Об этом говорится в опубликованном канцелярией британского премьера Бориса Джонсона отчёте по итогам внутренней проверки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о собраниях на Даунинг-стрит в период с мая 2020 года по апрель 2021-го.

«Ряд собраний не следовало проводить... Из этих событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть немедленно рассмотрены в рамках всего правительства. Для этого не нужно ждать завершения полицейского расследования», — говорится в документе.

«Некоторые действия», связанные с вечеринками во время локдауна, «трудно оправдать», отмечается в отчёте.

25 января Скотленд-Ярд объявил, что проведёт расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона.

12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».