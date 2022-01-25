Скотленд-Ярд расследует нарушения санитарных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона

Скотленд-Ярд принял решение провести расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом заявила глава лондонской полиции Крессида Дик.

«Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходившими на Даунинг-стрит и улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19», — цитирует её ТАСС.

Ранее Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с его участием в вечеринке во время локдауна.

Как сообщил Sky News, 12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».