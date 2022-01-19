Британский премьер Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала с вечеринкой

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с его участием в вечеринке во время локдауна.
Британский премьер Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала с вечеринкой
  • AP

Об этом он заявил на прениях в палате общин.

Премьер также добавил, что может лишь вновь принести извинения.

Ранее Джонсона обвинили в том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в 2020 году была проведена вечеринка, несмотря на действовавший в Британии локдаун.

Как сообщил Sky News, 12 января Джонсон принёс извинения за участие в вечеринке. При этом, как заявил премьер, он считал, что это было «рабочим мероприятием».

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