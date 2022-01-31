Премьер Британии Джонсон извинился после публикации отчёта о вечеринках на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте извинился после отчёта о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.

«Прежде всего я хочу сказать: «Простите!» Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и о том, каким образом решали эту ситуацию», — цитирует Sky News Джонсона.

Он отметил, что согласен с общими выводами расследования.

Премьер Британии добавил, что понимает злость, которую испытывают люди по поводу данной информации.

Ранее канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть уроки, извлечённые из этих нарушений.