Премьер Британии Джонсон извинился после публикации отчёта о вечеринках на Даунинг-стрит
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«Прежде всего я хочу сказать: «Простите!» Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и о том, каким образом решали эту ситуацию», — цитирует Sky News Джонсона.
Он отметил, что согласен с общими выводами расследования.
Премьер Британии добавил, что понимает злость, которую испытывают люди по поводу данной информации.
Ранее канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть уроки, извлечённые из этих нарушений.