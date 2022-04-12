Джонсон сообщил об оплате штрафа за нарушение коронавирусных ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений в 2020 году.

«Я оплатил штраф», — цитирует Джонсона телеканал Sky News.

Премьер-министр отметил, что вновь просит прощения за данный инцидент.

В то же время он «не обсуждает свою отставку в связи с происшествием».

31 января канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушал правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.