Джонсон сообщил об оплате штрафа за нарушение коронавирусных ограничений

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений в 2020 году.
Джонсон сообщил об оплате штрафа за нарушение коронавирусных ограничений
  • AP
  • © Matt Dunham

«Я оплатил штраф», — цитирует Джонсона телеканал Sky News.

Премьер-министр отметил, что вновь просит прощения за данный инцидент.

В то же время он «не обсуждает свою отставку в связи с происшествием».

31 января канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушал правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.

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