Джонсон сообщил об оплате штрафа за нарушение коронавирусных ограничений
- AP
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«Я оплатил штраф», — цитирует Джонсона телеканал Sky News.
Премьер-министр отметил, что вновь просит прощения за данный инцидент.
В то же время он «не обсуждает свою отставку в связи с происшествием».
31 января канцелярия премьера сообщала, что ряд собраний на Даунинг-стрит нарушал правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.