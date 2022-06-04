«Фейк киевского режима»: как украинские власти пытаются убедить Запад в необходимости изолировать Россию

Выступая перед мэрами американских городов, президент Украины Владимир Зеленский призвал их отказаться от статуса побратимов с российскими населёнными пунктами. На сегодняшний день на этот шаг никто в США не пошёл. О приостановке дружественных связей с городом-побратимом Москвой заявили только в Чикаго и Шарлотт, но об аннулировании статуса речи не идёт. По мнению экспертов, обращение Зеленского продиктовано стремлением Киева при поддержке западных стран изолировать Россию. Однако, несмотря на настойчивые призывы украинского руководства, США и ЕС не разрывают экономические и политические отношения с РФ. Как полагают аналитики, на Западе осознают невозможность полной изоляции России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских градоначальников аннулировать побратимский статус российских городов. Такую просьбу он озвучил в видеообращении, которое транслировалось на 90-й конференции мэров США.

«Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — сказал Зеленский.

По его словам, «тираны» не должны пользоваться связями «со свободным миром». После этого Зеленский заявил, что одна из воинских частей, которая вошла в Киевскую область в начале этого года, была переброшена из Хабаровского края, и напомнил, что Хабаровск является побратимом американского Портленда.

Затем украинский президент перешёл к традиционным просьбам о помощи, призвав власти американских городов и компании США принять участие в восстановлении разрушенных населённых пунктов. Зеленский предложил заокеанским партнёрам взять шефство над каким-нибудь городом, регионом или отраслью экономики Украины и презентовал на конференции платформу финансовой помощи стране United24.

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Между тем, по данным The New York Times, мэрия Портленда не собирается лишать Хабаровск статуса города-побратима. Свою позицию американские чиновники обосновали заявлением международной некоммерческой организации Sister Cities International (Международная ассоциация городов-побратимов) о том, что властям городов не стоит разрывать связи с городами-побратимами из РФ, несмотря на последние события, связанные с Украиной.

В свою очередь, почётный председатель Sister Cities International Билл Борум заявил в апреле в комментарии РИА Новости, что политическая напряжённость не должна служить поводом для прерывания дружеских отношений между городами.

Вместе с тем в своём видеообращении, помимо Портленда, Зеленский упомянул Чикаго, Джексонвилл, Сан-Диего и Олбани, которые являются побратимами Москвы, Мурманска, Владивостока и Тулы.

На сегодняшний день известно, что о приостановке побратимства объявили только в Чикаго. Такое распоряжение 1 марта отдала мэр города Лори Лайтфут. На лишение Москвы статуса города-побратима она не пошла, хотя к этому её призывали более 30 местных парламентариев.

В настоящее время российские города остаются в списках побратимов Джексонвилла, Сан-Диего и Олбани, а мэрия ещё одного американского города, Сан-Хосе, и вовсе открыто отказалась от каких-либо акций, способных навредить отношениям с Екатеринбургом.

Вице-президент США Камала Харрис на конференции мэров американских городов

AP

© Tom R. Smedes

В беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин допустил, что власти некоторых американских городов могут приостановить или разорвать связи с российскими городами. Однако подобные «санкции» не окажут никакого реального влияния на бывших российских побратимов, говорит эксперт.

«Если Зеленский всерьёз думает, что побратимство городов на что-то влияет, как-то навредит или заденет РФ, то это не так. Побратимство городов — это во многом символический момент, часть культуры мейнстрима, за которой нет реального экономического и политического содержания», — пояснил Мухин.

По мнению политолога, Зеленский «начинает настолько мельчать в своих политических действиях, что превращается из политика обратно в клоуна».

«Складывается впечатление, что Зеленский даже гордится такими вот мелкими пакостями, которые не делают чести ни одному политическому лидеру», — рассуждает Мухин.

«Абсурдные заявления»

Как полагают эксперты, призыв Зеленского к местным властям США аннулировать побратимский статус с городами РФ продиктован общим стремлением Киева при поддержке западных стран изолировать Россию и ужесточить санкции против неё.

«Зеленский чувствует определённую опору и пытается абсурдными заявлениями навязать западной аудитории «украинское понимание» текущей ситуации, когда нужно во всём поддерживать Украину», — подчеркнул Мухин.

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Напомним, с начала спецоперации Киев требует полного эмбарго Запада на закупки углеводородов в РФ, а также тотальной международной и экономической изоляции России. С точки зрения Киева, такие меры якобы позволят Украине эффективнее бороться с «российской агрессией».

«Смелость Украины, готовность наших друзей и партнёров помогать, принципиальная реакция народов западных государств, а также готовность многих компаний заботиться о собственной репутации привели к тому, что Россия постепенно становится всё более изолированным государством. И бизнес более изолирован», — заявил Зеленский в начале мая, выступая на сессии The Wall Street Journal CEO Council Summit.

По мнению экспертов, несмотря на настойчивые антироссийские призывы Киева, в последнее время к западным государствам начинает приходить «отрезвление» в вопросе взаимоотношений с Москвой. Это, в частности, выразилось в серьёзных трудностях при принятии так называемого шестого санкционного пакета ЕС.

Напомним, перечень очередных рестрикций был утверждён Евросоюзом 3 июня. Во время обсуждения содержания шестого пакета санкций камнем преткновения стал пункт, связанный с поставками российской нефти. В итоге ЕС утвердил план поэтапного отказа от российского топлива, сделав исключение для ряда стран, которые являются наиболее зависимыми от импорта чёрного золота из РФ.

Несмотря на признание Европы в невозможности немедленного отказа от российских энергоресурсов, Зеленский в своём обращении к народу преподнёс это как определённое достижение.

«Мир наконец-то отказывается от российской нефти», — заявил он в обращении к народу Украины, однако вынужден был признать, что процесс идёт довольно сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский и американские сенаторы

© president.gov.ua

Вместе с тем серьёзных санкций против импорта российского газа Европа не ввела. Более того, на фоне высоких цен на голубое топливо с начала года за поставки этого энергоресурса ЕС уже заплатил РФ десятки миллиардов евро.

По прогнозам агентства Bloomberg, несмотря на жёсткие рестрикции, в 2022 году на экспорте углеводородов Россия может заработать больше денег, чем в прошлом году. Причём европейские покупатели постепенно переходят на утверждённую Кремлём схему рублёвых расчётов.

По мнению Мухина, в Киеве не могут не осознавать нереальность введения полного эмбарго на поставки российских энергоресурсов в западные страны.

«Мы видим, как в шестом пакете Европа сильно сдала назад, понимая, что она рискует разрушить собственную экономическую систему. Масштабное санкционное воздействие на Россию осуществляется с оговорками, и мнение Украины здесь не учитывается», — отметил Мухин.

«Придётся договариваться»

По словам экспертов, в «неудобном положении» оказались сейчас украинские и западные госдеятели, требовавшие и политической изоляции России. После начала спецоперации и до настоящего времени западные лидеры продолжают контактировать с руководством РФ.

Так, в середине мая по инициативе американской стороны прошли телефонные переговоры между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.

А 28 мая президент РФ Владимир Путин общался с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По сообщению Кремля, политики провели «углублённый обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине» и «условились продолжить контакты».

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк отметил, что в США и ЕС увеличивается популярность прагматичного подхода к отношениям с РФ.

«Всем очевидно, что не получилась даже частичная политическая изоляция России. Наиболее русофобские страны, такие как Латвия, Литва, Эстония и Польша, давно могли бы закрыть свои посольства в Москве и разорвать дипотношения с нами, но они этого не сделали, потому что осознают, что рано или поздно с Россией всё равно придётся договариваться, а что будет с Украиной, предсказать невозможно», — подчеркнул Данюк.

По словам эксперта, большую откровенность по вопросу отношений с РФ позволяют себе отставные западные политики. Так, в недавнем интервью The New York Times экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что долгосрочная изоляция России, к которой стремится ЕС, нереальна.

«В долгосрочной перспективе вы не можете изолировать такую страну, как Россия, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в российском сырье», — сказал Шрёдер.

Объект энергетической инфраструктуры ФРГ

AP

© Martin Meissner

Бывший глава правительства Германии уверен, что Евросоюз не сможет отказаться от закупок российских энергоресурсов и ему придётся вернуться к переговорам с Россией.

Как отметил Данюк, обращённые к Западу призывы Киева свернуть экономические и политические отношения с РФ неприемлемы ни для США, ни для Европы. Кроме того, эксперт напомнил, что десятки стран мира из Латинской Америки, Азии и Африки и вовсе отказались вводить какие-либо санкции против Москвы.

«Вся история про международную изоляцию России — это примерно такой же фейк киевского режима, как и «эвакуация» нацистов из подземелий «Азовстали». Для многих стран мира в плане сотрудничества с РФ ничего, в сущности, не поменялось. Если говорить конкретно про Запад, то интенсивность контактов с РФ, конечно, понизилась, однако все ключевые каналы коммуникации продолжают работать», — подытожил Данюк.