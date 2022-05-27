«Доходит до абсурда»: Лавров заявил об объявлении Западом тотальной войны всему русскому миру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, и этот факт уже никто не скрывает, а сама ситуация «доходит уже до абсурда», в частности, из-за культуры отмены России и всего, что с ней связано. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что США и их союзники наращивают усилия по сдерживанию России и используют для этого широчайший инструментарий — от односторонних экономических санкций до пропаганды в глобальном медиапространстве.

Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ.

По словам Лаврова, этот факт никто не скрывает, а сама ситуация «доходит уже до абсурда», в частности, до самой культуры отмены России и всего, что с ней связано.

«Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну... Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — отметил министр.

Выступление Лаврова на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД РФ

Лавров заметил, что такая ситуация выявила истинное отношение Запада к «красивым лозунгам» об общечеловеческих ценностях, которые выдвигались после окончания холодной войны.

«Мы теперь видим, какова цена этим словословиям», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что США и их союзники наращивают усилия по сдерживанию России и используют для этого «широчайший инструментарий — от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве».

«И во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами», — добавил Лавров.

Вместе с тем в России, по словам министра, происходит «консолидация здоровых патриотических сил».

«Принципиально важно, что утверждённый президентом Путиным внешнеполитический курс опирается на широкое общенациональное согласие, его поддерживают ключевые политические силы нашей страны, ведущие общественные, предпринимательские объединения. Мы также ощущаем повседневно поддержку всех российских регионов», — рассказал глава МИД.

«Наглость англосаксонского альянса не знает пределов»

Ранее в интервью RT Arabic Лавров заметил, что «наглость англосаксонского альянса не знает пределов», в чём Москва убеждается каждый день.

В частности, он пояснил, что западные страны вместо того, чтобы следовать своим обязательствам по Уставу ООН и уважать суверенное равенство государств, направляют им ультиматумы.

«В том числе шантажируют на основе неких субъективных ситуаций и прямо угрожают своим собеседникам, что они пожалеют и понесут наказание, если не присоединятся к санкциям против России», — рассказал министр.

По его словам, ситуация лишний раз подтверждает, что колониальное мышление западных стран никуда не исчезло и что США и Европа «мыслят по-прежнему колониальными категориями».

«Это плохо, это печально. Это идёт против исторического процесса, который объективно заключается в том, что сейчас формируется многополярный мир», — отметил глава МИД.

«Всплеск оголтелой русофобии»

На усиление русофобских настроений в западных странах 16 мая в ходе выступления на встрече лидеров государств — членов ОДКБ обратил внимание президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что страны Запада закрывают глаза на разгул неонацизма на Украине, фактически поощряя его.

«И всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе», — сказал президент.

Помимо этого, Путин высказался о расширении НАТО, отметив, что эта проблема создаётся «совершенно искусственно», а делается это во внешнеполитических интересах Соединённых Штатов.

«Вообще, НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны — делается это достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — подчеркнул президент.

Кроме того, выступая накануне на пленарной сессии I Евразийского экономического форума, Путин заявил, что попытки стран Запада вычеркнуть из мировой экономики, политики и культуры «любого неугодного» наносят ущерб прежде всего самим западным странам.

Путин также отметил, что в мире всё больше стран, которые хотят и будут проводить независимую политику, и сдержать этот процесс санкциями или запретами не получится. Кроме того, он подчеркнул, что нарушения норм в сфере международных финансов и торговли, такие как заморозка российских активов, приводят к хаосу и экономическим потрясениям, которые сказываются во всём мире.