«Никогда до добра никого не доводило»: Путин назвал воровством заморозку активов России западными странами

Владимир Путин заявил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих. Выступая на пленарной сессии I Евразийского экономического форума, глава государства подчеркнул, что всё больше стран в мире хотят проводить независимую политику и сдержать этот процесс санкциями или запретами не получится. Комментируя уход ряда западных компаний с российского рынка, президент заметил, что их уже подготовленную нишу сможет занять российский бизнес.

Президент России Владимир Путин заявил, что заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт «только к проблемам для тех, кто это делает». Об этом глава государства рассказал, выступая на пленарной сессии I Евразийского экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что нарушение норм в сфере международных финансов и торговли приводит к негативным последствиям.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом. Пренебрежение интересами других стран в области политики, безопасности, как сейчас выяснилось, ведёт к хаосу, к экономическим потрясениям, и это сказывается в мире глобально», — пояснил Путин.

Комментируя уход ряда западных компаний с российского рынка, президент заметил, что их уже подготовленную нишу сможет занять российский бизнес.

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«Да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы займём их ниши. Ничего не изменится», — заметил Путин.

В то же время те граждане, кто захочет завезти товары класса люкс, смогут это сделать.

«Уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для её развития — я уже сказал и повторю это — важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны думать и над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнёрами — с теми, кто хочет с нами сотрудничать», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Вместе с тем президент сказал, что Россия не собирается заниматься исключительно импортозамещением и будет развивать свою промышленность и технологии. От этого, по мнению главы государства, страна станет только сильнее, особенно в области высоких технологий.

Путин отметил, что в Москве понимают «огромные технологические преимущества» развитых экономик и не собираются уходить с глобальной экономической арены.

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«Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет», — подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание на уверенность стран Запада в том, что из мировой экономики, политики, культуры и спорта можно вычеркнуть любого неугодного, кто имеет собственную точку зрения и готов её защищать. Добиться этого, по словам президента, в современном мире невозможно. Те же страны, которые проводят подобную политику, прежде всего наносят ущерб сами себе.

Путин также отметил, что в мире всё больше стран, которые хотят и будут проводить независимую политику, и сдержать этот процесс санкциями или запретами не получится.

«И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет: никаких сил не хватит, да желание просто пропадёт, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран. Надеюсь, придёт осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна», — подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер заметил, что санкции отражаются на всех участниках мирового рынка. В частности, Путин указал, что в странах с развитыми экономиками такой инфляции не было 40 лет.

«Какими бы устойчивыми ни были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной, даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции. Безработица растёт, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие. Это не шутки, понимаете, это серьёзная вещь, которая отражается на всей системе экономических и политических отношений», — пояснил президент в ходе выступления.