Премьер Белоруссии призвал страны ЕАЭС активизировать работу по расчётам в нацвалютах
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«То, о чём мы говорим давно, но сегодня стало абсолютно неотложным, — это расширение использования в государствах ЕАЭС национальных валют при расчётах в торговле... Полагаю, необходимо активизировать работу в данном направлении», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что переход стран на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект, в частности способствует укреплению рубля.
В апреле глава Минэкономики Армении Ваган Керобян сообщил, что Ереван начал осуществлять платежи за российский газ в рублях.