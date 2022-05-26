Премьер Белоруссии призвал страны ЕАЭС активизировать работу по расчётам в нацвалютах

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.

«То, о чём мы говорим давно, но сегодня стало абсолютно неотложным, — это расширение использования в государствах ЕАЭС национальных валют при расчётах в торговле... Полагаю, необходимо активизировать работу в данном направлении», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что переход стран на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект, в частности способствует укреплению рубля.

В апреле глава Минэкономики Армении Ваган Керобян сообщил, что Ереван начал осуществлять платежи за российский газ в рублях.