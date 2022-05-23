Путин: переход России и Белоруссии на расчёты в нацвалютах даёт эффект

Переход России и Белоруссии на расчёты в национальных валютах с партнёрами даёт эффект. Это, в частности, способствует укреплению рубля, сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Переход в торговле с нашими партнёрами на национальную валюту, на рубли, даёт о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнёрам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнёрам. Выполняя все свои обязательства», — сказал российский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового, подчеркнул Путин: Москва и Минск в национальных валютах торгуют давно.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.