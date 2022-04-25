В МИД России рассказали о расчётах в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном

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Директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью РИА Новости рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям... С Арменией активно ведётся поиск новых ниш взаимодействия», — заявил он.

Гончар также отметил, что руководство стран начало заблаговременно предпринимать меры по снижению рисков, связанных с «нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике».

Ранее глава Минэкономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереван начал осуществлять платежи за российский газ в рублях.

В Кремле прокомментировали новый порядок расчётов за газ в рублях с 1 апреля.

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