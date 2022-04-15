Министр экономики Армении Керобян: Ереван перешёл к оплате за российский газ в рублях

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. Об этом в интервью РБК заявил глава Минэкономики республики Ваган Керобян.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил Керобян.

По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

«Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — заключил Керобян.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли.

В Кремле прокомментировали новый порядок расчётов за газ в рублях с 1 апреля.