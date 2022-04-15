Министр экономики Армении Керобян: Ереван перешёл к оплате за российский газ в рублях

Короткая ссылка
Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях. Об этом в интервью РБК заявил глава Минэкономики республики Ваган Керобян.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил Керобян.

По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

«Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — заключил Керобян.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли.

В Кремле прокомментировали новый порядок расчётов за газ в рублях с 1 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить