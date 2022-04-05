Белорусская сторона с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление пресс-службы в Telegram-канале правительства республики.

«Белоруссия с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», — говорится в сообщении.



В пресс-службе подчёркивают, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в российских рублях.