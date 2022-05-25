«Суицидальные наклонности»: в МИД РФ назвали самоубийством возможный отказ Европы от российской нефти

Отказ ЕС от российской нефти в рамках шестого пакета санкций станет самоубийством для стран Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку, так как сокращение экспорта в ЕС будет компенсировано на других рынках. В то же время венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение в Евросоюзе эмбарго на российскую нефть в отсутствие консенсуса. Эксперты отмечают, что страны ЕС не знают, как повлиять на Россию, поэтому продолжают идти самоубийственным курсом, вредя своим экономикам.

Отказ стран Европы от российской нефти в рамках шестого санкционного пакета будет самоубийством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство», — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее Мария Захарова сообщила, что РФ активно разворачивает инфраструктуру для поставок энергоносителей на восток.

«Наш естественный ответ очевиден: потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечёт за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете», — сообщила представитель МИД на брифинге для прессы.

Дипломат подчеркнула, что мировые потребности в энергии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будут стабильно расти, поэтому «относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет». Захарова также сообщила, что объём экспорта углеводородов из России сократился, однако доходы от него не уменьшатся из-за значительного роста цен.

«Так называемое эмбарго, введение которого активно обсуждается в Евросоюзе, может ещё больше взвинтить нефтяные котировки», — пояснила дипломат.

Отложенное эмбарго

Напомним, что страны ЕС обсуждают полный отказ от российской нефти и эмбарго на её импорт в рамках шестого пакета санкций и ограничительных мер в отношении России. Однако до сих пор достичь единой позиции по этому вопросу европейским странам не удалось.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью американскому телеканалу MSNBC заявила 23 мая, что Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. По её словам, Россия сможет перенаправить объёмы топлива, которые она не смогла продать в Европе, на мировой рынок по возросшим ценам.

«Всегда необходим баланс, чтобы не нанести слишком большого ущерба нашей экономике, ведь санкции — это самый сильный рычаг, который у нас есть против этой российской агрессии, агрессии Путина. Нам нужно быть осторожными: если сегодня мы разом отрежем себя от этой нефти, может оказаться так, что с той нефтью, которую он (Путин. — RT) не продаёт Европейскому союзу, он выйдет на мировой рынок, где цены вырастут, и продаст её дороже, и это наполнит его военный бюджет», — пояснила функционер ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

© Markus Schreiber

В то же время на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава Еврокомиссии ранее подтвердила, что нефтяное эмбарго против России не будет одобрено на предстоящем саммите Совета ЕС.

«Я считаю, что это не тот вопрос, который стоит решать в Евросовете, поскольку здесь много технических моментов. Речь идёт о странах без выхода к морю, которым необходимы альтернативные поставки по трубопроводам, то есть нужно обсуждать инвестирование в трубопроводы, наращивать поставки; мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые нуждаются в модернизации, об инвестициях и возобновляемой энергетике», — приводит её слова издание Politico.

Одним из главных противников введения полного запрета на российскую нефть является правительство Венгрии. Так, газета Financial Times сообщила, что венгерский премьер Виктор Орбан направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором сообщил об отказе обсуждать этот вопрос на предстоящем саммите.

Также по теме «Брюссель ждут сюрпризы»: к чему может привести возможный отказ Евросоюза от принципа единогласия Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения по реформированию ЕС, в частности отмену принципа единогласного...

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние разногласия, не предлагая реалистичного шанса на их преодоление. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Евросовета», — приводит текст письма Financial Times.

Орбан также указал, что Будапешт не может поддержать шестой санкционный пакет против России без обсуждения финансирования, которое требуется Венгрии для борьбы с последствиями эмбарго. Ранее Еврокомиссия представила план отказа от нефти из РФ, который предусматривает выделение на это €210 млрд.

Премьер Венгрии отметил, что в плане отказа от российской нефти не упоминается конкретная финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта из России и не имеющих выхода к морю.

«Нет указания на детали и временные сроки финансирования срочных инвестиционных нужд, связанных с замещением российской нефти», — указал Орбан.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Евросоюза компенсацию за отказ от российской нефти в размере от €15—18 млрд.

Самоубийственный курс

В ряде стран ЕС сохраняется серьёзная зависимость от российской нефти, напомнил в разговоре с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

«Причём проблема не только в доступности самого топлива ввиду его цены. Для тех стран, которые сильнее зависят от российской нефти, остановка поставок будет означать остановку НПЗ, потерю рабочих мест и сложности с поиском других источников нефти. Действительно для целого ряда стран ЕС это достаточно серьёзная проблема», — рассказал собеседник RT.

Нефтяная вышка рядом с Сахалином

Gettyimages.ru

© Vladimirovic

Даже в случае выделения для Венгрии со стороны Евросоюза какой-либо компенсации, которая пока только обсуждается, остановка поставок российской нефти ударит по энергетическому сектору страны и экономике, отметил Вячеслав Кулагин.

«Любой резкий переход, конечно, сильно ударит по Венгрии. Это касается не только Венгрии, но и целого ряда других стран, прежде всего Восточной и Центральной Европы», — пояснил собеседник RT.

Также по теме Методы «демократии»: как Евросоюз принуждает Сербию присоединиться к санкциям против России Германия и ЕС ожидают скорого присоединения Сербии к санкциям против России. Об этом заявил посол ФРГ в Белграде Томас Шиб. По его...

Попытка введения полного запрета на нефть из РФ имеет под собой исключительно политическую подоплёку, добавил Вячеслав Кулагин.

«Есть желание нанести ущерб России, но не могут найти других вариантов, как это сделать. Когда страны Запада пытались ударить по основным источникам дохода и экспорта России, они недооценили рынок и не учли, что рост цен на нефть может компенсировать ущерб от вводимых ограничений. Сейчас, когда они увидели, что рост цен на энергоносители приводит к получению рекордной валютной выручки России, пришло понимание того, что санкции не работают. Но поскольку ничего нового не придумали, продолжается игра на энергетическом рынке», — рассказал эксперт.

Очевидно, что процессом ввода санкций в отношении РФ руководят США, которые ради сдерживания России готовы пожертвовать европейской экономикой, считает политолог Александр Асафов.

«Ряд европейских компаний заявили, что не смогут продолжать деятельность в случае отказа от энергоносителей из России. Поскольку санкции придумывают в США, можно сделать вывод, что Вашингтон готов противостоять России до последнего европейца и разрушить санкциями экономику ЕС», — подчеркнул политолог.

Однако европейские политики пытаются не обращать внимание на обратный эффект от санкций против России, и Европа продолжает идти самоубийственным курсом, добавил Александр Асафов.

«Так будет продолжаться ещё какое-то время, пока ущерб для мировой экономики не станет необратимым и не придёт понимание того, что нужно вопрос решать иначе, а не только жёстким антироссийским давлением», — заключил собеседник RT.