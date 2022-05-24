Глава ЕК фон дер Ляйен: нефтяное эмбарго не будет обсуждаться на саммите ЕС 30-31 мая

Государства Евросоюза не смогут согласовать на саммите 30-31 мая нефтяное эмбарго в отношении России, заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с Politico. По её словам, это не тот вопрос, которую стоит решать в Евросовете.

«Я думаю, что это неподходящая тема для решения в Евросовете, потому что то, что мы обсуждаем — очень техническое», — сказала чиновница.

Фон дер Ляйен добавила, что в настоящее время ведутся разговоры о странах, не имеющих выхода к морю, «которые нуждаются в альтернативных поставках по трубопроводу».

Поэтому нужно говорить об инвестициях в трубопроводы, чтобы увеличить поставки, и мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимо обновить, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии», — добавила глава ЕК.

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив.