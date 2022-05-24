FT: Орбан счёл бесполезным обсуждение в ЕС нефтяного эмбарго без согласия по альтернативам

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернатив, пишет Financial Times.
FT: Орбан счёл бесполезным обсуждение в ЕС нефтяного эмбарго без согласия по альтернативам
  • AP
  • © Andrew Medichini

Издание ссылается на письмо, которое Орбан направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер предложил не обсуждать тему эмбарго в ходе следующей встречи глав государств и правительств стран ЕС.

«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это только подчеркнёт наличие внутренних противоречий при отсутствии реальной возможности разрешить их. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета», — приводит газета письмо.

Орбан ранее сообщил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия предложила ЕС ввести эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных. По его словам, в условиях запрета на поставки российского газа экономика страны окажется уничтожена.

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