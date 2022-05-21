Глава МИД Венгрии: без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена

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В условиях эмбарго на поставки российского газа экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Наша экономика будет уничтожена без российского газа», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что для технологического преобразования предприятий на территории государства в целях переработки видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере €550 млн.

По словам Сийярто, общий объём инвестиций для разрешения соответствующей задачи может составить около €1 млрд.

Глава МИД Венгрии также отметил, что страна не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на нефть из России.

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