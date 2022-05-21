Глава МИД Венгрии: без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена
«Наша экономика будет уничтожена без российского газа», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что для технологического преобразования предприятий на территории государства в целях переработки видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере €550 млн.
По словам Сийярто, общий объём инвестиций для разрешения соответствующей задачи может составить около €1 млрд.
Глава МИД Венгрии также отметил, что страна не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на нефть из России.