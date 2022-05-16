Глава МИД Венгрии: страна не получила от ЕС приемлемого предложения по эмбарго на нефть
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Об этом сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что Венгрия имеет право на ожидание предложений от ЕС, поскольку Европейская комиссия создала стране проблему своим предложением.
По его словам, ЕС может предложить профинансировать инвестиции и компенсировать последующий рост цен, «который необходим для полной модернизации энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей €15—18 млрд».
Сийярто считает одним из возможных вариантов исключение поставок нефти по трубопроводам из эмбарго, которое было предложено ЕС.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на нефть из России.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что отказ от российской нефти станет вызовом для многих стран.