Глава МИД Германии Бербок назвала отказ от российской нефти вызовом для многих стран

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что отказ от поставок нефти из России в рамках шестого пакета станет непростым шагом и вызовом для многих европейских стран.

Об этом сообщает ТАСС.

«Шаг со стороны Европейского союза в направлении полного отказа от нефти будет непростым. Для разных стран он означает разные вызовы, потому что есть разная степень зависимости», — сказала она.

Политик также выразила уверенность, что лидерам ЕС удастся добиться единого результата, однако финальное решение по этому поводу «будет принято не сегодня».

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил уверенность, что шестой пакет санкций ЕС против России удастся согласовать уже в ближайшие дни.