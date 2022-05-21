В Венгрии предложили ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

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Венгрия предложила ЕС ввести эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению главы венгерской дипломатии, в случае если ЕС сделает исключение в санкциях для поставок по трубопроводам, экономики стран союза «продолжат функционировать».

«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — добавил министр.

Сийярто отметил, что страна пока не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.

По словам главы МИД Венгрии, в условиях запрета на поставки российского газа экономика страны окажется уничтожена.

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