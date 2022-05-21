В Венгрии предложили ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

Венгрия предложила ЕС ввести эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению главы венгерской дипломатии, в случае если ЕС сделает исключение в санкциях для поставок по трубопроводам, экономики стран союза «продолжат функционировать».

«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — добавил министр.

Сийярто отметил, что страна пока не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.

По словам главы МИД Венгрии, в условиях запрета на поставки российского газа экономика страны окажется уничтожена.