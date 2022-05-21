Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам против России
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Его заявление приводит Интерфакс со ссылкой на сербский телеканал РТС.
«Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе», — сказал он.
Орбан добавил, что на фоне повышения цен речь не может идти о санкциях в отношении России, которые подобны «атомной бомбе».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.