Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам против России

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.
Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам против России
  • AP

Его заявление приводит Интерфакс со ссылкой на сербский телеканал РТС.

«Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе», — сказал он.

Орбан добавил, что на фоне повышения цен речь не может идти о санкциях в отношении России, которые подобны «атомной бомбе».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

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