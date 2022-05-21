Орбан: Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам против России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.

Его заявление приводит Интерфакс со ссылкой на сербский телеканал РТС.

«Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам, на которые идут в Брюсселе», — сказал он.

Орбан добавил, что на фоне повышения цен речь не может идти о санкциях в отношении России, которые подобны «атомной бомбе».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.