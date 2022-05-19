Небензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

По словам российского постпреда, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зелёной энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

«В итоге — безрассудный отказ от энергопроектов и резкий взлёт цен на энергоносители... Котировки нефти в 2020–2022 гг. выросли более чем на 22%, а это — солярка для сельхозтехники, бензин для агроперевозчиков, электричество для пищепрома», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за COVID-19 «число тех, кто движется к голоду» в мире увеличилось до 276 млн, а из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 млн.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.