Небензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.
Небензя: политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия
  • AP
  • © John Minchillo

По словам российского постпреда, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зелёной энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

«В итоге — безрассудный отказ от энергопроектов и резкий взлёт цен на энергоносители... Котировки нефти в 2020–2022 гг. выросли более чем на 22%, а это — солярка для сельхозтехники, бензин для агроперевозчиков, электричество для пищепрома», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за COVID-19 «число тех, кто движется к голоду» в мире увеличилось до 276 млн, а из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 млн.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

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