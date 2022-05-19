ООН: из-за ситуации на Украине с голодом могут столкнуться более 320 млн человек
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«Число тех, кто движется к голоду, увеличилось с 80 млн до 135 млн до (пандемии. — RT) COVID-19, а затем из-за COVID-19 — с 135 млн до 276 млн. И из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 млн», — передаёт РИА Новости его слова с заседания СБ ООН.
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.