ООН: из-за ситуации на Украине с голодом могут столкнуться более 320 млн человек

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может вырасти с 276 млн до 323 млн человек.

«Число тех, кто движется к голоду, увеличилось с 80 млн до 135 млн до (пандемии. — RT) COVID-19, а затем из-за COVID-19 — с 135 млн до 276 млн. И из-за украинского кризиса это число вырастет по меньшей мере до 323 млн», — передаёт РИА Новости его слова с заседания СБ ООН.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.