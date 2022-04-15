Методы «демократии»: как Евросоюз принуждает Сербию присоединиться к санкциям против России

Германия и ЕС ожидают скорого присоединения Сербии к санкциям против России. Об этом заявил посол ФРГ в Белграде Томас Шиб. По его словам, чем быстрее Сербия присоединится к совместной внешней политике ЕС, тем быстрее она продвинется на пути членства в союзе. Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что на него оказывается давление со стороны Запада. Эксперты отмечают, что из-за невозможности повлиять на Россию ЕС пытается оказывать давление на дружественные РФ страны в Европе.

Германия и Евросоюз ожидают от Сербии скорого присоединения к санкциям против России. Об этом в эфире телеканала N1 заявил посол Германии в Сербии Томас Шиб.

«ЕС — это сообщество ценностей. У нас общие ценности, общая внешняя политика, и вопрос присоединения к санкциям Евросоюза с этим связан», — пояснил немецкий дипломат.

Он добавил, что от присоединения к санкциям будет зависеть дальнейший прогресс Сербии в вопросе евроинтеграции.

«Всё находится в руках Сербии. Процесс евроинтеграции был разработан, чтобы страны-кандидаты проводили реформы для скорейшего получения членства в ЕС. Германия поддерживает Сербию на этом пути. Чем быстрее она придёт в соответствие с общей внешней политикой и политикой в сфере безопасности, тем быстрее будет продвигаться по пути вступления в ЕС, и мы Сербию в этом полностью поддерживаем», — заявил Томас Шиб.

По словам немецкого дипломата, Берлин хочет «оказать Сербии поддержку, понимая, что означает освобождение от энергетической зависимости».

В свою очередь, глава делегации ЕС в Сербии Эмануэле Жофре, слова которого также приводит телеканал N1, подчеркнул, что страны — кандидаты на вступление в Евросоюз должны постепенно прийти в соответствие с общей внешней политикой и политикой в сфере безопасности ЕС.

Как сказал Жофре, Еврокомиссия планирует обсуждать новые санкции в отношении России и ЕС «хочет участия Сербии в процессе, поскольку она является важным партнёром, с её властями ведётся непрерывный диалог».

Принципиальная позиция

Ранее, в конце марта, президент Сербии Александр Вучич раскритиковал позицию Евросоюза, который требует от Белграда присоединиться к санкциям против Москвы, но при этом делает для себя исключение в том, что касается российских энергоносителей. Рестрикции в отношении РФ в первую очередь негативно скажутся на самой Сербии, подчеркнул Вучич.

При этом президент республики не исключил, что ЕС может ввести санкции против самого Белграда за отказ присоединиться к широким антироссийским ограничительным мерам. Вместе с тем, по словам Вучича, нежелание республики участвовать в санкционном давлении Европы на Россию напрямую связано с экономическими интересами страны.

Александр Вучич

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Из-за нежелания следовать санкционной риторике Белград столкнулся со значительным политическим давлением со стороны ЕС. Так, 7 апреля Вучич сообщил, что из-за шантажа со стороны Запада сербской стороне пришлось проголосовать за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования: наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал: «Ты не можешь быть президентом», не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — приводит слова Вучича ТАСС.

Дружественные РФ страны были принуждены к такому шагу, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент.

«Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Всё это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем», — подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва зафиксировала заявление сербских политиков о том, что на Белград было оказано давление. Дипломат добавила, что российская сторона исходит из того, что традиционные партнёры РФ будут придерживаться позиций, которые отражают их истинное дружеское отношение и подлинные национальные интересы.

Рычаги давления

Несмотря на оказываемое давление, Сербия продолжает отстаивать свою позицию по вопросу введения санкций в отношении России. Так, глава МВД страны Александр Вулин заявил, что президент Вучич не собирается менять свою позицию по принципиальным для страны вопросам.

Заявление посла Германии в Сербии о необходимости скорого присоединения к санкциям против России полностью дезавуирует утверждения ЕС о том, что он является содружеством демократических государств, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Еврокомиссия

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«Никаких европейских демократических норм больше не существует. Нет никакой европейской демократии. Она была, но она скончалась совсем недавно на наших глазах», — пояснил политолог в комментарии RT.

Кроме того, слова немецкого дипломата приобретают двоякий смысл в историческом контексте отношений Германии и Сербии, добавил Николай Межевич.

«Сербия очень хорошо помнит 1914 год, когда немецкие и австро-венгерские войска напали на неё. Помнят и про 1941 год, когда немцы ударили по Югославии и оккупировали её. Так что немцев в Белграде знают хорошо. Наконец, Германия содействовала разрушению Югославии и бомбёжкам Белграда уже на нашей памяти, в 1990-х годах. Поэтому немецким политикам не стоило бы делать такие заявления», — считает эксперт.

Евросоюз видит, что язык ультиматумов и санкций не работает с самой Россией, поэтому пытается давить на её союзников, более восприимчивых к ограничительным экономическим мерам, добавил политолог.

«Единственное, что остаётся Берлину и Брюсселю для поднятия собственного пошатнувшегося авторитета, — оказать экономическое давление на Сербию. Вот это мы и наблюдаем», — сказал Межевич.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в разговоре с RT отметил, что слова посла ФРГ и представителя ЕС в Белграде можно расценить только как попытку давления на суверенное государство.

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«Это, безусловно, откровенная попытка давления. С похожими заявлениями выступали и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это совокупное давление со стороны ЕС, а не только Германии. Но Берлин здесь играет не последнюю роль, так как ФРГ является крупнейшей экономикой ЕС и крупнейшим инвестором в Сербию. Так что у неё есть действенные рычаги давления», — сказал политолог.

Сербия проголосовала против России в ООН, что можно расценить как явный жест в сторону ЕС, однако Брюссель фактически угрожал Белграду полной нефтяной блокадой, пояснил Павел Кандель.

«Накануне голосования были сообщения о том, что поставки нефти в Сербию из Хорватии будут остановлены, а именно оттуда она и получает почти всю нефть. Это фактически означало бы нефтяную блокаду Сербии со всеми последствиями. Но после голосования Сербии так, как от неё ждали в Брюсселе и Берлине, выяснилось, что поставки нефти по этому нефтепроводу будут продолжены», — отметил политолог.

Недавно в Сербии прошли всеобщие выборы — избирались национальное собрание и президент, — и теперь стоит ожидать, что давление на Белград усилится после того, как будет сформировано новое правительство республики, считает Павел Кандель.

«В Брюсселе, Берлине, Вашингтоне и других столицах опасаются того, что влияние России на Балканах в целом, а в Сербии особенно, усилится и тем самым ослабит стремление республики к вступлению в ЕС. Поэтому они хотят застолбить за собой стратегический перекрёсток, в том числе через подобные отнюдь не демократические методы», — заключил эксперт.