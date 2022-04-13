Захарова: Россия рассчитывает на последовательную позицию Белграда в отношении Москвы

В Москве рассчитывают на последовательную позицию Сербии по отношению к России в рамках международных организаций, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы фиксируем заявления сербских политиков относительно того давления, которое на них оказывается, также мы фиксируем заявления сербской стороны о том, что Россия им друг. Может быть, мы по-разному смотрим на то, что такое дружба. Мы своих друзей в трудные минуты только поддерживаем», — сказала она в ходе брифинга.

Вместе с тем Захарова отметила, что в России видят, что страны, которые пытаются проводить независимую политику, подвергаются сильному давлению в первую очередь со стороны США.

«Мы исходим из того, что наши традиционные партнёры в своей деятельности в рамках международных организаций на различных многосторонних площадках будут последовательно придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы», — добавила дипломат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа со стороны Запада.

В марте он сообщил, что Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности, а также из-за договора о поставках газа и поддержки по Косово.