Захарова: Россия рассчитывает на последовательную позицию Белграда в отношении Москвы
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«Мы фиксируем заявления сербских политиков относительно того давления, которое на них оказывается, также мы фиксируем заявления сербской стороны о том, что Россия им друг. Может быть, мы по-разному смотрим на то, что такое дружба. Мы своих друзей в трудные минуты только поддерживаем», — сказала она в ходе брифинга.
Вместе с тем Захарова отметила, что в России видят, что страны, которые пытаются проводить независимую политику, подвергаются сильному давлению в первую очередь со стороны США.
«Мы исходим из того, что наши традиционные партнёры в своей деятельности в рамках международных организаций на различных многосторонних площадках будут последовательно придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы», — добавила дипломат.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа со стороны Запада.
В марте он сообщил, что Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности, а также из-за договора о поставках газа и поддержки по Косово.