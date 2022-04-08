Вучич: Сербия проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за давления и шантажа

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Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа со стороны Запада. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире национального телевидения.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению... Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — цитирует Вучича ТАСС.

В частности, он напомнил про обсуждение возможного запрета на импорт энергоносителей.

Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал резолюцию о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека политически мотивированной.

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

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